Росіяни розміщували міни на території Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Російські військові розміщували міни на території окупованої Запорізької АЕС, як за периметром станції, так і на її території.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

“МАГАТЕ відома інформація щодо встановлення мін поблизу водойми-охолоджувача. Під час візиту генерального директора (15 червня 2023 року – ред.) на станції не було виявлено мін, у тому числі біля ставка-охолоджувача. Однак МАГАТЕ відомо про випадки встановлення мін раніше за периметром станції, про що Агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях всередині, які, як пояснили співробітники служби безпеки станції, призначалися для оборонних цілей”, – йдеться у повідомленні.

При цьому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що розміщення будь-яких вибухових пристроїв на атомній електростанції “не відповідає стандартам безпеки”.

“Ми стежимо за цим питанням з великою увагою”, – зазначив Гроссі.

Він назвав безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС “надзвичайно крихкою” і закликав “всі сторони” докласти зусиль, щоб запобігти ядерній аварії.

“Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз як ніколи всі сторони повинні повною мірою дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку, а також надамо допомогу постраждалому регіону в інших сферах”, – зазначив Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію, аби оцінити ситуацію після теракту Росії на Каховській ГЕС. За його словами, ситуація на станції є безпечною, поки є достатньо води у ставку-охолоджувачі.

13 червня в Енергоатомі заявили, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.