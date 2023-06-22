Зокрема, йдеться про медичне обладнання та техніку для розмінування.

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в Twitter.

“Естонія вирішила надіслати Україні черговий пакет військової допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

Військовий госпіталь у співпраці з Ісландією

Медичне обладнання

Техніка для розмінування

Протидронне обладнання

🇪🇪 #Estonia has decided to send 🇺🇦 @DefenceU another military aid package.

✔️ Military hospital in collaboration with 🇮🇸 #Iceland

✔️ Medical equipment

✔️ Demining equipment

✔️ Counter-drone equipment



We need to continue to #StandWithUkraine in order to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/FXIxAJQimf — MoD Estonia (@MoD_Estonia) June 22, 2023

Нагадаємо, Естонія працює над законом, який дозволить використовувати арештовані активи РФ для відшкодування збитків Україні. При цьому естонський уряд каже, що інші країни можуть використати цю модель, якщо захочуть.