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Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги

Зокрема, йдеться про медичне обладнання та техніку для розмінування.

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в Twitter.

“Естонія вирішила надіслати Україні черговий пакет військової допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

  • Військовий госпіталь у співпраці з Ісландією
  • Медичне обладнання
  • Техніка для розмінування
  • Протидронне обладнання

Нагадаємо, Естонія працює над законом, який дозволить використовувати арештовані активи РФ для відшкодування збитків Україні. При цьому естонський уряд каже, що інші країни можуть використати цю модель, якщо захочуть.

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