Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в Twitter.
“Естонія вирішила надіслати Україні черговий пакет військової допомоги”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, йдеться про:
- Військовий госпіталь у співпраці з Ісландією
- Медичне обладнання
- Техніка для розмінування
- Протидронне обладнання
🇪🇪 #Estonia has decided to send 🇺🇦 @DefenceU another military aid package.— MoD Estonia (@MoD_Estonia) June 22, 2023
✔️ Military hospital in collaboration with 🇮🇸 #Iceland
✔️ Medical equipment
✔️ Demining equipment
✔️ Counter-drone equipment
We need to continue to #StandWithUkraine in order to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/FXIxAJQimf
Нагадаємо, Естонія працює над законом, який дозволить використовувати арештовані активи РФ для відшкодування збитків Україні. При цьому естонський уряд каже, що інші країни можуть використати цю модель, якщо захочуть.