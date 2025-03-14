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Сили оборони за минулу добу ліквідували 1410 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 891660 військових. 

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1410 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1410 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 891660 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу - близько 891660 (+1410) 
  • танків ‒ 10313 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11) 
  • артилерійських систем – 24455 (+46)
  • РСЗВ – 1314 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1103 (+0)
  • літаків – 370 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153) 
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114)
  • спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються.

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