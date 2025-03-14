Сили оборони за минулу добу ліквідували 1410 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1410 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 891660 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 891660 (+1410)
- танків ‒ 10313 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11)
- артилерійських систем – 24455 (+46)
- РСЗВ – 1314 (+0)
- засоби ППО ‒ 1103 (+0)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153)
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114)
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)
Дані уточнюються.