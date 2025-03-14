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У російському Туапсе горить нафтопереробний завод

Підприємство зазнавало атаки наприкінці лютого.

У російському Туапсе горить нафтопереробний завод
Пожежа на Туапсинському НПЗ
Фото: Telegram / monitor

У Краснодарському краї Росії внаслідок роботи українських засобів ураження масштабна пожежа вирує на Туапсинському нафтопереробному заводі.

Підприємство належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших НПЗ країни-агресора, більша частина продукції якого йде на експорт. Потужність складає близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.

НПЗ у Туапсе зазнає атаки далеко не вперше: у 2024 році його установки виводилися українськими дронами з ладу щонайменше двічі, а цьогоріч у лютому підприємство опинилося під обстрілом БПЛА сил Головного управління розвідки Міноборони України

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