У російському Туапсе горить нафтопереробний завод

У Краснодарському краї Росії внаслідок роботи українських засобів ураження масштабна пожежа вирує на Туапсинському нафтопереробному заводі.

Підприємство належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших НПЗ країни-агресора, більша частина продукції якого йде на експорт. Потужність складає близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.

НПЗ у Туапсе зазнає атаки далеко не вперше: у 2024 році його установки виводилися українськими дронами з ладу щонайменше двічі, а цьогоріч у лютому підприємство опинилося під обстрілом БПЛА сил Головного управління розвідки Міноборони України.