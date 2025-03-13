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Reuters: американські бомби великої дальності прямують до України

Перед тим їх модернізували для кращої протидії російським засобам РЕБ.

Reuters: американські бомби великої дальності прямують до України
Бомба типу GLSDB
Фото: SAAB

США готові відновити поставки в Україну бомб дальнього радіусу дії (GLSDB), після того, як їх модернізували для кращої протидії російським засобам РЕБ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Повторне введення GLSDB на поле бою може відбутися найближчими днями, оскільки запаси вже є в Європі. Востаннє українці застосовували зброю кілька місяців тому”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за останні тижні 19 GLSDB були протестовані, щоб оцінити ефективність модифікацій, частина з яких передбачала посилення з’єднань усередині зброї для підвищення її стійкості.

Раніше російські засоби РЕБ не давали багатьом GLSDB великої дальності вразити намічені цілі. 

Видання уточнює, що ці боєприпаси надійдуть на тлі повідомлень про те, що запаси ATACMS в Україні вичерпано.

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