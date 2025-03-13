Головне за четвер, 13 березня: удари "шахедами" по Харкову, майже 130 боєзіткнень, "червоні лінії" України

Бойові дії на Донеччині, 128 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1114-й день повномасштабної війни.

Увечері 13 березня російська окупаційна армія завдала ударів “шахедами” по Харкову.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що відомо про 7 постраждалих, серед них четверо дітей. Влучання у Ново-Баварському районі припало на відкриту територію. В Основʼянському районі влучання були у нежитлові господарчі будівлі, виникла значна пожежа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку (41 ворожа атака).

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще сім боєзіткнень станом на 22:00 тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 березня – в новині.

Україна представила США «червоні лінії» у мирних переговорах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Зокрема Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви Путіна про те, що Росія нібито згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні.

Про це він сказав на пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Sky News.

"Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотілося б бачити припинення вогню із боку РФ. Сподіваємося, що РФ вчинить правильно", - сказав Трамп.

Трамп також відмовився від своєї гучної критики НАТО і похвалив Рютте, сказавши, що він робить "справді хорошу роботу".

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора, отже, європейські країни та союзники США більше не можуть купувати нафту в Росії без запровадження санкцій з боку Вашингтону, повідомив журналіст Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на джерело.

“Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб припинити вторгнення”, - написав Лоуренс.

Водночас інша журналістка Fox News Жакі Генріх підтвердила, що наразі Трамп не оформив цю відмову, але ніхто в його адміністрації не заявив, що це був вибір, а не недогляд.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!