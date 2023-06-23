В Україні вже розгорнули спеціалні штаби на випадок можливого теракту на ЗАЕС, – Клименко

Керівництво МВС запевняє, що спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій.

В Україні вже розгорнули спеціалні штаби на випадок можливого теракту на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“Щодо загрози надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Без емоцій про головне: Ми пильно стежимо за радіаційним фоном. Техніка готова, спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій. На випадок надзвичайної ситуації ми вже розгорнули роботу відповідних штабів”, – повідомив Клименко.

За його словами, також найближчими днями МВС проведе навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацювання обставин, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Громадянам необхідно запам’ятати основні правила безпеки:

не виходити на вулицю

у помешканні зачинити вікна та перекрити вентиляцію

обов’язково стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади

в жодному разі не допускати паніки.

Тим часом у МОЗ нагадали, що робити у випадку радіаційної аварії. Ризик вчинення росіянами теракту на ЗАЕС залишається високим.

Нагадаємо, 22 червня президент України повідомив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції і все підготувала для цього. Українська розвідка надала відповідну інформацію.

Зі свого боку, МАГАТЕ повідомило, що росіяни розміщували міни на території Запорізької АЕС.

Українське МЗС закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. Слід, зокрема, запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та російського ВПК.