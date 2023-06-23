Основні події контрнаступу Збройних сил ще попереду, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що основні події контрнаступу ЗСУ ще попереду, тому частина резервів української армії буде задіяна пізніше.

Про це повідомила Маляр в ефірі телемарафону.

“Дійсно, у нас ще основні події попереду. І головний удар ще попереду. Дійсно, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше”, – сказала вона.

Заступниця міністра додала, що ситуація розвивається за планом, і не потрібно очікувати, що наступ – це щось швидке.

“Загальне замінування на півдні гальмує темп звільнення територій, але щодня в нас є просування. Це поступово, але наші закріплюються на рубежах і просуваються впевнено”, – сказала Маляр.

За її словами, у російських окупантів спостерігається паніка, вони кидають усі свої сили на південь і схід з інших напрямків. Ворог також зазнає великих втрат.

“Вони перекидають уже цілими підрозділами і стягують найбільш потужні. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають і на південь, і на схід. Повірте, їм дуже важко оборонятися зараз”, – сказала заступниця міністра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС заявив, що нині контрнаступ українських військ просувається повільніше, ніж хотілося б, через замінування ворогом територій. Але в якийсь момент він стане стрімким.

А американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є знаковим для наступального потенціалу Києва. Українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, попри початкові невдачі.