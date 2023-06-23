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У Маріуполі український спротив ліквідував щонайменше чотирьох російських офіцерів, – Андрющенко

Окупанти оселилися в приватному будинку неподалік від Маріупольського морського порту.

У Маріуполі український спротив ліквідував щонайменше чотирьох російських офіцерів, – Андрющенко
Фото: скріншот відео

У Маріуполі український спротив ліквідував щонайменше чотирьох російських офіцерів. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

“Доброго ранку! Маріуполь на зв’язку! Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменш 4 офіцері окупантів, що оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. П’ятниця починається з гарних новин”, – написав радник мера.

Тим часом Генштаб повідомив, що вчора оборонці знищили ще 680 окупантів та 4 ворожих танки. На сході України точаться важкі бої.

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