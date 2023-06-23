У Чорному морі – один ракетоносій з чотирма “Калібрами” на борту

Станом на ранок 23 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 8 ворожих кораблів, серед них – один підводний ракетоносій. Загальний залп становить до чотирьох “Калібрів”.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання продовжує курсувати, тримаючись ближче до російських портів і тяжіючи до східного узбережжя Криму так, щоб не бути ураженими нашою далекобійною зброєю.

“У корабельному угрупованні з 8 кораблів присутній підводний ракетоносій. Це човен, споряджений 4 ракетами типу “Калібр”, – зазначила вона.

Гуменюк нагадала, що пуски з підводного човна виявити складніше. Тому, коли перебуває на чергуванні підводний ракетоносій, рівень ракетної небезпеки залишається високим і сигнали повітряної тривоги треба враховувати і реагувати на них дуже швидко.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 3 ворожі безпілотники.