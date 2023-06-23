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Російський флот використовує дельфінів для захисту бази у Севастополі

В арктичних водах військово-морський флот РФ також використовує білух та тюленів.

Російський флот використовує дельфінів для захисту бази у Севастополі
Фото: EPA/UPG

З літа минулого року Росія інвестувала значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Йдеться щонайменше про чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. В останні тижні цей захист, ймовірно, також посилився більшою кількістю тренованих морських ссавців.

“На знімку видно, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлася, в яких, найімовірніше, живуть афаліни”, − йдеться у повідомленні.

В арктичних водах військово-морський флот РФ також використовує білух та тюленів. Росія підготувала тварин для виконання низки місій, але ті, що живуть в гавані Севастополя призначені для протидії ворожим водолазам.

Нагадаємо, минулої весни через руйнівні дії російської окупаційної армії на території Криму та в акваторії Чорного моря загинула велика кількість дельфінів та птахів.

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