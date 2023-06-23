Російський флот використовує дельфінів для захисту бази у Севастополі

З літа минулого року Росія інвестувала значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.
Йдеться щонайменше про чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. В останні тижні цей захист, ймовірно, також посилився більшою кількістю тренованих морських ссавців.
“На знімку видно, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлася, в яких, найімовірніше, живуть афаліни”, − йдеться у повідомленні.
В арктичних водах військово-морський флот РФ також використовує білух та тюленів. Росія підготувала тварин для виконання низки місій, але ті, що живуть в гавані Севастополя призначені для протидії ворожим водолазам.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2023
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Нагадаємо, минулої весни через руйнівні дії російської окупаційної армії на території Криму та в акваторії Чорного моря загинула велика кількість дельфінів та птахів.