У Чорному морі через дії росармії загинула велика кількість дельфінів, - Представництво Президента України в Криму

"Ми повинні бути готові до того, що втрачаємо величезну частину біорізноманіття у Криму та на материковій частині України", - наголосили в представництві.

Через руйнівні дії російської окупаційної армії на території Криму та в акваторії Чорного моря за останній тиждень загинула велика кількість дельфінів та птахів.

Про це розповіли в Представництві Президента України в АР Крим.

"Про масову загибель дельфінів повідомив одеський доктор біологічних наук Іван Русєв. Він стверджує, що з огляду загиблих тварин не було знайдено слідів браконьєрства, а загибель тварин пов’язана з діями російських військ в акваторії Чорного моря. За інформацією з відкритих джерел, місцеві активісти Севастополя також повідомляють про знайдених мертвих або поранених дельфінів, але не зазначають причин їх уражень", - зазначили у відомстві.

На тварин негативно впливають постійні постріли снарядами з надводних і підводних човнів, використання військових гідролокаторів, опромінення навігаційних приладів ворожих суден.

"Також на території окупованого Криму поблизу Севастополя сталася масова раптова загибель морських птахів, це сталося внаслідок жахливої мілітаризації півострова", - додали в Представництві з посиланням на фахівців і наголосили - треба бути готовим до втрати "величезної частини біорізноманіття у Криму та на материковій частині України".

Наразі встановити точну кількість постраждалих тварин неможливо через бойові дії.

Нагадаємо, в Маріупольському зоопарку від російських обстрілів загинуло 19 тварин.