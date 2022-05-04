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​Депортованих до Владивостока 300 маріупольців тримають без грошей і документів, – радник мера

Людей розселили в гуртожитки, не видають речей та годують неякісною їжею. 

​Депортованих до Владивостока 300 маріупольців тримають без грошей і документів, – радник мера

Вдалося знайти місцезнаходження та дізнатися про умови утримання 300 мешканців Маріуполя, яких було депортовано до Росії, у місто Владивосток. 

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, маріупольців розселили в селищі Врангеля, в будівлі, що схожа на гуртожиток або готель. Грошей людям не видають, речами не забезпечують, годують триразово неякісною їжею. Можливості вийти на зв'язок з рідними немає.

 "Документів у людей немає, триває процедура оформлення. Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка", – зазначив радник мера Маріуполя. Він додав, що на роботу можна влаштуватись тільки на запропоновані вакансії – йдеться про низькокваліфікований та низькооплачуваний труд. Росіяни кажуть, що можна у будь-який момент відмовитись від статусу "укриття від війни", але маріупольці їм не вірять. 

"Фактично, наших людей з теплого Приазов'я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць – серпень з температурою +21. Задля чого? Нема слів", – додав Андрющенко. 

Нагадаємо, 3 травня 156 цивільних осіб, які знаходилися на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, прибули до Запоріжжя. Люди були вивезені ще 1 травня, але через численні перевірки росіян приїхали тільки вчора. На евакуацію біля Бердянська чекали майже дві тисячі маріупольців. Але з 14 евакуаційних автобусів дісталися підконтрольної українському уряду території лише три.

До слова, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про те, що евакуація з Маріуполя сьогодні має проводитися з чотирьох локацій.

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