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Унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинули двоє людей

Зруйновані або пошкоджені 27 цивільних об’єктів.

Унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинули двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Протягом минулої доби, 22 червня, російські військові здійснили 98 обстрілів Запорізької області, ворог бив по 24 населених пунктах. Внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни вдарили авіацією по Оріхову та Левадному, двічі атакували Степногірськ з БПЛА. Також окупанти завдали 5 ударів з РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснили 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Наразі зафіксовані руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів – будинків, господарчих споруд та іншого майна жителів.

“На жаль, є двоє загиблих – 55-річний чоловік з Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя”, – зазначив Малашко.

Цієї ночі російські військові атакували околиці Запоріжжя. Влучання відбулося у відкриту територію і це врятувало від значних руйнувань та людських жертв.

Нагадаємо, протягом доби 20 червня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо мирних жителів.

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