Унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинули двоє людей

Протягом минулої доби, 22 червня, російські військові здійснили 98 обстрілів Запорізької області, ворог бив по 24 населених пунктах. Внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни вдарили авіацією по Оріхову та Левадному, двічі атакували Степногірськ з БПЛА. Також окупанти завдали 5 ударів з РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснили 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Наразі зафіксовані руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів – будинків, господарчих споруд та іншого майна жителів.

“На жаль, є двоє загиблих – 55-річний чоловік з Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя”, – зазначив Малашко.

Цієї ночі російські військові атакували околиці Запоріжжя. Влучання відбулося у відкриту територію і це врятувало від значних руйнувань та людських жертв.

Нагадаємо, протягом доби 20 червня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо мирних жителів.