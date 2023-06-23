Протягом доби Росія атакувала 10 областей України

По Хмельницькій області сьогодні вночі ворог завдав удару з літаків стратегічної авіації. Кілька крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків. Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані самостійно або силами ДСНС, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області росіяни за добу били тричі – з мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському району та Чернігівському районах. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив три обстріли з міномету. Зафіксовано 11 вибухів по Білопільській громаді. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Ворожбянська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська, Есманська громади. У Хотінській росіяни здійснили обстріл з артилерії. Пошкоджені чотири житлових будинки в Писарівці. У Ворожбянській зафіксовано обстріл з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять приватних будинків та лінію електропостачання. У Шалигинській громаді осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Пошкоджено водонапірну вежу та житловий будинок (пряме влучання).

У Запорізькій вночі російські військові атакували околиці облцентру. На щастя, без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію. За минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів області: авіацією вдарив по Оріхову та Левадному, двічі атакував Степногірськ з безпілотників, завдав пʼяти ударів з ракетних систем залпового вогню по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснив 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Наразі зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів – будинків, господарчих споруд та іншого майна жителів. Двоє людей за минулу добу загинули — 55-річний чоловік з Малої Токмачка та 70-річний житель Гуляйполя.

У Дніпропетровській цієї ночі ПвК "Схід " знищили над областю "Шахед-136".

У Луганській окупанти не полишають спроб штурмувати Білогорівку. Атаки у цьому напрямку майже не припиняються. Також росіяни били по Діброві та Білогорівці. За добу противник здійснив 108 обстріли(478 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Огірцевого і Плетенівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка та Амбарне. На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове. Вчора ворог обстріляв Кругляківку, пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, магазини. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу Петропавлівки горів житловий будинок. Внаслідок обстрілу Бударок пошкоджено житловий будинок.

У Донецькій одну людину поранено за добу. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Авдіївку, Рай-Олександрівку, Часів Яр, Курахове, Північне, Новопокровське, Семенівку, Ганнівку, Черкаське, Нью-Йорк, Новоукраїнку, Торецьк, КурахівкуПошкоджено сім житлових будинків, газогін, два цивільних автомобіля, господарська споруда, школа.

У Миколаївській вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу противник здійснив 91 обстріл (415 снарядів), з них по Херсону – 10 артилерійських обстрілів (26 снарядів). Окупанти поцілили у райони 24 населених пунктів та будівлі двох заводів області. Семеро людей дістали поранення. Армія ворога обстріляла житловий будинок у Херсоні. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя. Також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу. У селищі Калинівське під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранення ніг. Його шпиталізували, медики надають постраждалому необхідну допомогу. Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. На вечір 22 червня рівень затоплення зменшився до позначки 40 сантиметрів. Підтопленими залишаються Херсон, Благодатівка та Новогреднєве – під водою 214 житлових будинків.

Нагадаємо, уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.