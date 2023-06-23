У межах нових санкцій проти РФ сотням танкерів можуть заборонити доступ до європейських портів, − Politico

Багато суден відключають свої навігаційні системи, щоб приховати той факт, що вони заходили до портів РФ.

Сотням танкерів можуть заборонити доступ до європейських портів у межах нових заходів Євросоюзу для боротьби з незаконним продажем російської сирої нафти, яка фінансує війни Росії проти України.

Про це пише Politico.

Після тижнів напружених переговорів країни-члени ЄС нарешті підписали 11-й пакет санкцій, які будуть запроваджені проти Москви. “Але замість того, щоб запроваджувати нові обмеження, проєкти документів, з якими ознайомився POLITICO, показують, що зараз Брюссель зосереджений на згортанні лазівок у чинних правилах та створенні повноважень для вторинних санкцій”, − зазначає видання.

Вважається, що багато суден, які зазвичай належать непрозорій мережі підставних компаній, багато з яких пов'язані з Грецією, відключають свої навігаційні системи, щоб приховати той факт, що вони заходили до російських портів, або беруть паливо з інших танкерів у морських водах, щоб приховати його походження.

Заходи, запропоновані Європейською комісією та узгоджені країнами-членами, заборонять судам, підозрюваним у цій тіньовій практиці, заходити до портів ЄС “незалежно від їхнього реєстраційного прапора”. Окрім того, у певних географічних районах танкери будуть змушені повідомляти владу про заплановане перевантаження нафти з судна на судно “не менше ніж за 48 годин” .

Згідно з аналізом S&P Global Market Intelligence, загалом у перевалці нафти з російських кораблів були залучені 167 танкерів, які потім пришвартувалися у портах ЄС.

Країни з великою морською промисловістю, такі як Греція, Кіпр та Мальта, спочатку висловлювали сумніви щодо планів боротьби з цією практикою, намагаючись захистити свої судноплавні компанії.

В останні місяці Росія збільшила експорт нафти до таких країн, як Індія, Китай та Пакистан, тоді як цифри показують, що ЄС імпортує паливо, перероблене із сирої нафти цих азійських країн.