Посли ЄС погодили 11-й пакет антиросійських санкцій

У середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій.

Про це у Twitter повідомило шведське президентство у ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій", – йдеться в повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про погодження нового пакету санкцій та уточнив, що частину санкційних кроків пропонувала міжнародна робоча група експертів з питань санкцій щодо Росії – санкційна група Єрмака-Макфола.

Пакет включатиме в себе заборону на перетин кордону російськими автопричепами. Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

Нагадаємо, що американська компанія General Electric 19 червня призупинила сервісне обслуговування газових турбін у Росії.

Також Британія впроваджуватиме санкції проти Росії, поки Україна не отримає компенсацію.