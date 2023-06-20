Обов'язок міжнародного співтовариства, а водночас і Литви – ізолювати білоруський режим, - Науседа

Режим Білорусіі загнав себе в павутину залежності від Росії і тепер дозволяє їй себе переварити.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що загрозу Литві становить не тільки Росія, але й залежна від Кремля Білорусь.

Про це повідомляє видання Delfi.

"Білорусь вимагає нашої особливої уваги. Режим цієї країни загнав себе в павутину залежності від Росії і тепер дозволяє їй себе переварити. Водночас зникає і Білорусь. Це вже призвело і до будівництва небезпечної Білоруської АЕС, і до злочинів проти людяності у Бучі та Ірпені, куди з Білорусі приїжджали вбивці у формі російської армії", - сказав Науседа у річній доповіді.

Він додав, що у Білорусі стрімко погіршується ситуація з правами людини. Лідери опозиції затримані, партійну діяльність переслідують, а тортури стали нормою.

Крім того, у Білорусі знищені незалежні ЗМІ, активні організації громадянського суспільства закриті, запроваджена смертна кара за теракти.

"Обов'язок міжнародного співтовариства, а водночас і Литви – ізолювати білоруський режим та застосовувати жорсткі міжнародні санкції. Ми маємо домагатися звільнення та реабілітації політв'язнів у цій країні, а також проведення прозорих та демократичних виборів", - наголосив Науседа.

Він також додав, що Литва з настороженістю спостерігає за зростанням ролі Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розвитком відносин з Росією, економічним шантажем.

Науседа зазначив, що Росія використовує всі можливі засоби деструкції у країнах, що не входять до НАТО та ЄС. Використовується весь пакет інструментів гібридної війни – від дезінформації та пропаганди до вербування агентів, підкупу та шантажу.

"Давайте не будемо мати ілюзій – ми теж на прицілі. Ми повинні приділяти ще більше уваги запобіганню підривній діяльності, зміцненню органів розвідки та контррозвідки", - зауважив Наусіда.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Втім, сьогодні глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що наразі Росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки.