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Литва закликає зупинити експлуатацію і пуск двох енергоблоків Білоруської АЕС

Електростанція розташована в місті Островець, неподалік від білорусько-литовського кордону.

Литва закликає зупинити експлуатацію і пуск двох енергоблоків Білоруської АЕС
Фото: marijampole.lt

Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) звернулася з листом до Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі з проханням зупинити роботу Білоруської АЕС, передає Delfi.

Литовська сторона вимагає зупинити експлуатацію і пуск двох енергоблоків атомної електростанції, яка розташована в місті Островець, неподалік від білорусько-литовського кордону.

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Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.

"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішено", - йдеться у повідомленні ДІБАЕ.

Литовська інспекція нагадає, що все ще очікує відповідь на поставлені питання безпеки, пов'язані з вибором та оцінкою майданчика, стійкістю певного критичного для безпеки обладнання Білоруської АЕС до сейсмічних явищ тощо.

Нагадаємо, у 2023 році року через загрозу безпеці Литви 347 росіян та білорусів не отримали дозвіл на проживання в країні. Сюди входять, зокрема, білоруси та росіяни, котрі давно живуть у Литві і повинні були продовжити дозвіл на проживання.

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