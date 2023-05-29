Росія остаточно вийшла з договору про контроль над озброєнням у Європі

Ця угода встановлює квоти на звичайні озброєння й обмеження на їхній розмір.

Російський президент Володимир Путін підписав закон про денонсацію РФ договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ).

Про це йдеться на сайт правової інформації Росії.

В Держдуму документ надійшов 16 травня, через тиждень його схвалила Рада Федерації.

Нагадаємо, у березні 2015 керівник російської делегації Антон Мазур на засіданні спільної контактної групи (СКГ) у Відні заявив, що РФ припиняє участь у засіданнях групи з приводу договору.

Ця угода встановлює квоти на звичайні озброєння й обмеження на їхній розмір. Її уклали у 1990 році НАТО і країни колишнього Варшавського договору. 1999 року у зв'язку з розширенням НАТО на схід розвитком ДЗЗСЄ стала Угода про адаптацію, яку ратифікували не всі сторони. 2007 року Москва припинила дію ДЗЗСЄ, пославшись на те, що країни НАТО не виконували його положення.

Цьогоріч у лютому Росія заявила, що призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.