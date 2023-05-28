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Вибори у Туреччині: Ердоган роздавав гроші на виборчій дільниці

У першому турі він робив так само.

Вибори у Туреччині: Ердоган роздавав гроші на виборчій дільниці
Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі, 7 травня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган роздавав гроші на виборчій дільниці, де він голосував у другому турі президентських виборів. 

На відео, яке оприлюднене у YouTube, видно, як Ердоган роздавав банкноти вартістю 200 лір (майже $10), потискаючи руки своїм прихильникам. 

У першому турі виборів Ердоган вже роздавав дітям гроші, теж перебуваючи на виборчій дільниці.

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Нагадаємо, що 14 травня у Туреччині відбувся перший тур виборів президента. Чинний глави держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%.

Лідер правої турецької партії АТА Сінан Оган, який прийшов третім на виборах у першому турі, заявив, що під час другого туру підтримає діючого президента Ердогана.

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