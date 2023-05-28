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У Краснодарському краї РФ заявили про "атаку дронів" на нафтопереробний завод

Про постраждалих не повідомляється.

У Краснодарському краї РФ заявили про "атаку дронів" на нафтопереробний завод
Ілюстративне фото
Фото: 72.ru

Влада Краснодарського краю Росії заявила про атаку безпілотників на нафтопереробний завод.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посилання на росЗМІ.

В оперативному штабі регіону стверджують, що дрони намагалися наблизитися до території Ільського нафтопереробного заводу.

"Пошкодження інфраструктури НПЗ не сталося. Задимлення, що виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу. Постраждалих немає", - йдеться в заяві штабу.

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Відомство не озвучило, кого вважає причетним до ймовірної атаки.

Нагадаємо, що 4 травня на Ільському нафтопереробному заводі сталася пожежа, площа займання становила 400 квадратних метрів. Причини не називалися, проте російські медіа писали, що це сталося через атаку безпілотника.

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