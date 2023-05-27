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Росія видворить сотні німецьких держслужбовців

Серед них - дипломати, викладачі та співробітники Ґете-Інституту.

Росія видворить сотні німецьких держслужбовців

Росія ухвалила рішення видворити сотні німецьких держслужбовців, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Серед них - дипломати, викладачі та співробітники Ґете-Інституту в Москві.

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Мова йде про скорочення чисельності співробітників німецьких установ у Росії до 350. Вони мають залишити територію РФ до початку червня.

Видання зазначає, що уряд ФРН направив до Росії удвічі більше службовців, ніж Росія — у Німеччину.

Нагадаємо, на початку цього місяця частина працівників посольства Німеччини в Росії, яких РФ оголосила персонами нон грата, повернулася до ФРН.

Німеччина у квітні вирішила провести масове видворення російських дипломатів. У Росії пригрозили аналогічною відповіддю. Згодом речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що з РФ висилають 20 німецьких дипломатів.

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