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Британський експрем'єр Джонсон і колишній президент США Трамп обговорили ситуацію в Україні

Джонсон цього тижня відвідав Сполучені Штати, щоб поговорити з політиками про збереження підтримки для Києва.

Британський експрем'єр Джонсон і колишній президент США Трамп обговорили ситуацію в Україні
Борис Джонсон і Дональд Трамп
Фото: The Sun

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та експрезидент США Дональд Трамп обговорили у четвер, 26 травня Україну та "життєво важливе значення перемоги України", повідомив у п'ятницю прес-секретар Джонсона, передає Reuters.

Джонсон цього тижня відвідав Сполучені Штати, щоб поговорити з політиками про збереження підтримки для Києва.

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Прес-секретар Джонсона додав, що Джонсон зустрівся з Трампом у четвер, "щоб обговорити ситуацію в Україні та життєво важливе значення перемоги України". Про інші подробиці розмови він не повідомив.

Нагадаємо, днями Борис Джонсон вирушив до американського штату Техас, аби посилити підтримку України республіканцями. Річ у тім, що вони почали сумніватися у масштабах допомоги Києву. Очікується, що політична напруженість через війну ще більше зросте з наближенням виборів у США в 2024 році.

Також Джонсон, виступаючи онлайн на Київському безпековому форумі, заявив, що перед будь-якими переговорами із Росією спершу має бути воєнна перемога України

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