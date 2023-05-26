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У США винесли найсуворіший судовий вирок у справі про штурм Капітолія

Засновника та лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Роудса засудили до 18 років. 

У США винесли найсуворіший судовий вирок у справі про штурм Капітолія
Фото: nbcnews.com

У США засновника та лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Роудса засудили до 18 років за його участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року, пише BBC.

Його обвинуватили у підбурюванні до змови та інших злочинах. Вирок Роудсу є найсуворішим серед покарань для бунтівників, які штурмували законодавчий орган Сполучених Штатів. Водночас прокуратура завила , що Роудс поводився під час заворушень як “генерал на полі бою” і вимагала, аби чоловік провів за гратами 25 років.

Тим часом Келлі Меггса, лідера Oath Keepers у Флориді, ув'язнили на 12 років. Роудс під час заворушень залишався за межами Капітолію, але координував дії з Меггсом та іншими членами, які штурмували будівлю.

Роудс і Меггс також були засуджені за перешкоджання розслідуванню та фальсифікацію документів.

Під часу суду Роудс назвав себе “політичним в'язнем” і наполягав на тому, що протестувальники були в опозиції до людей, “які руйнують нашу країну”. Суддя Аміт Мехта відхилив його заяви, зазначивши, що Роудс є “постійною загрозою та небезпекою для країни, для республіки та самої демократії”.

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Трьох інших протестувальників, які також у цей час постали перед судом, не визнали винними в підбурювальній змові, але засудили за меншими обвинуваченнями.

Загалом понад 1000 осіб було заарештовано у зв’язку з заворушеннями, і більше половини визнали себе винними у злочинах, включно з нападами, крадіжками, звинуваченнями у володінні зброєю, незаконному проникненні та перешкоджанню слідству.

За даними Міністерства юстиції США, близько 80 осіб були визнані винними після судового розгляду.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США заявило, що експрезидента Дональда Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію. У січні генеральний прокурор США і голова Мін'юсту Меррік Гарланд заявив, що розслідування подій 6 січня 2021 року далеке від завершення.

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