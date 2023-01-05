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Розслідування штурму Капітолію у далеке від завершення, – генпрокурор США

Арештовано понад 950 осіб за їхню ймовірну роль у нападі.

Розслідування штурму Капітолію у далеке від завершення, – генпрокурор США
Фото: nbcnews.com

Розслідування штурму Капітолію у США 6 січня 2021 далеке від завершення.

Про це заявив генеральний прокурор і голова Мін'юсту Меррік Гарланд, пише "Голос Америки".

Зазначимо, у п'ятницю, 6 січня виповнюється 24 місяці з моменту нападу на Капітолій, внаслідок якого було зірвано спільне засідання Конгресу, присвячене утвердженню результатів президентських виборів.

“Два роки тому Капітолій Сполучених Штатів зазнав нападу, коли законодавці зібралися, щоб затвердити результати президентських виборів. Злочинці напали на поліцейських та представників ЗМІ та втрутилися у фундаментальний процес нашої демократії: мирну передачу влади від однієї адміністрації до іншої”, – cказав він.

Розслідування подій 6 січня призвело до арешту понад 950 осіб за їхню ймовірну роль у нападі.

“Ми домоглися винесення обвинувальних вироків за різні злочинні дії, скоєні 6 січня, а також у дні та тижні, що передували атаці. Наша робота далека від завершення”, – заявив Гарланд.

Нагадаємо, спеціальний комітет нижньої палати Конгресу США звернувся до Міністерства юстиції з проханням пред'явити експрезиденту Дональдові Трампу чотири кримінальні обвинувачення у справі штурму Капітолію.

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