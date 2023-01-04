Естонія готує правову основу, аби заморожені російські активи використати для допомоги Україні

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Естонські міністерства юстиції та закордонних справ працюють над підготовкою правової основи, яка дозволить передати заморожені російські активи на відновлення України, повідомляє ERR.

Відповідне завдання перед відомствами поставив уряд Естонії.

Як зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, мета такого кроку - створити прецедент для подальшого використання заморожених активів для відновлення України.

"Замороження означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває у підвішеному стані. Суть має бути в тому, щоб цей великий ресурс скерувати на відновлення, на підтримку України", - сказав Рейнсалу.

За словами міністра, політичне підґрунтя для такого кроку є. Щодо пошуку юридичного обґрунтування, то нині у Європі відчуження майна можливе, якщо є конкретне рішення суду.

"По суті, необхідно переробити порядок так, щоб ці можливості з'явилися. Загалом міжнародне правило полягає в тому, що сторона, яка завдала шкоди, повинна її компенсувати. Тобто потрібно створити механізм компенсації. Я думаю, що в цьому сенсі юридично це можливо, а політично вкрай необхідно зробити", – підкреслив Рейнсалу.

Упродовж місяця влада Естонії має отримати перелік конкретних пропозицій. Надалі на їхній основі будуть ухвалювати відповідні рішення.

Передачу заморожених російських активів для потреб України уже тривалий час обговорюють у Євросоюзі. В останні місяці розмови стають більш конкретними. Так, торік у листопаді Єврокомісія запропонувала план конфіскації заморожених російських активів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тоді заявила, що у найближчій перспективі Євросоюз і його партнери могли б взяти на себе управління замороженими активами та їхнє інвестування, а виручені кошти спрямувати на компенсацію збитків, завданих Україні.

Мова йде про значні суми: це 300 мільярдів євро резервів російського Центробанку і 19 мільярдів євро, які належать російським олігархам.

Нагадаємо, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні. Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу нашої держави про військові репарації, але ще не зайняв офіційну позицію щодо конфіскації активів РФ.

Раніше Швейцарія оновила інформацію про російські активи, заморожені у зв'язку з санкціями. Загальна сума станом на 25 листопада 2022 року досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро).