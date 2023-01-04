ЄС може посилити контроль за зовнішніми інвестиціями в критично важливі для безпеки галузі

Європейська комісія пообіцяла "вивчити, чи потрібні додаткові інструменти щодо контролю зовнішніх стратегічних інвестицій". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС почав думати про те, як тісна торгівля з Росією чи Китаєм може поставити під загрозу їхню безпеку, йдеться у матеріалі Politico.

Ініціатором перевірки зовнішніх інвестицій до Європи є Берлін, хоч за часів канцлерства Ангели Меркель такий сценарій, на думку журналістів, був би немислимим.

Ідея таких перевірок походить від зеленої частини уряду, що відповідає за МЗС і міністерство економіки. Вони найбільш "агресивно" налаштовані відносно Китаю серед трьох партій лівоцентристського коаліційного кабінету.

"Ми розглядаємо можливість створення правової основи для перевірки іноземних інвестицій німецьких і європейських компаній у критично важливих для безпеки сферах", – йдеться в драфті стратегії міністерства закордонних справ Німеччини щодо Китаю.

Берлін уже вжив заходів, щоб вплинути на інвестиційний вибір своїх компаній за кордоном: минулого року він оголосив, що більше не гарантуватиме німецькі інвестиції в західному китайському регіоні Сіньцзян через погіршення там ситуації з правами людини.

Нагадаємо, що торік Німеччина дозволила китайській компанії Cosco інвестувати в термінал у порту Гамбурга. Критики зазначали, що канцлер Олаф Шольц продовжує ставити в пріорітет економіку Німеччини над безпекою Євросоюзу, як це робила його попередниця Ангела Меркель із Росією.

Посадовець Держдепу заявив, що США мають "сильну пораду", щоб Китай не мав контрольних інтересів у терміналі порту Гамбурга.

У листопаді Шольц став першим європейським лідером, який за час пандемії відвідав Пекін. Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що візит "сприятиме подальшому зміцненню взаєморозуміння та довіри між двома сторонами та поглибленню співпраці в різних сферах".