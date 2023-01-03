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Польща хоче отримати репарації від Німеччини за допомогою ООН

Німеччина не бажає співпрацювати з цього питання, тому Польща ініціює це питання на міжнародному рівні.

Польща хоче отримати репарації від Німеччини за допомогою ООН
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик повідомив, що його країна звертається до керівництва ООН щодо підтримки вимоги до Німеччини виплатити воєнні репарації Польщі. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я звертаюся до лідерів ООН про співпрацю і підтримку наших зусиль щодо отримання воєнних відшкодувань, завданих Польщі Німеччиною”, - заявив Мулярчик.

Він наголосив, що Німеччина не бажає співпрацювати з цього питання, тому Польща ініціює це питання на міжнародному рівні.

Зокрема, Польща звернеться до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Голови Генсамблеї ООН Чаби Кьорьоші, Голови Ради ООН з прав людини Вацлава Балека та Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Їх проситимуть налагодити співпрацю та підтримати дії Польщі щодо виплати Німеччиною воєнних репарацій.

Крім того, Польща має намір провести інформаційну кампанію серед країн ООН, аби познайомити їх про підстави звернення Варшави щодо відшкодувань з боку Берліна.

Мулярчик нагадав, що Польща вже надіслала схожі листи до 50-ти лідерів країн НАТО, ЄС та Ради Європи.

Також він підкреслив, що Варшава ніколи не відмовлялася від німецьких репарацій і ніколи їх не отримувала. Три місяці тому Польща направила до Німеччини дипломатичну ноту у справі відшкодувань, але не отримала жодної офіційної відповіді. 

Нагадаємо, 11 вересня 2022 року лідер керівної партії Польщі Право та Справедливість (ПіС) Ярослав Качинський повідомив, що Польща вимагатиме від Німеччини компенсації у розмірі близько 1,3 трильйона доларів за вторгнення нацистів під час Другої світової війни та окупацію його країни. 

Втім, Міністерство закордонних справ Німеччини заявило 1 вересня, що позиція уряду залишається “незмінною” у тому, що “питання репарацій вирішено”. “Польща давно, у 1953 році, відмовилася від подальших репарацій і неодноразово підтверджувала цю відмову”, – йдеться у коментарі відомства.

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