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Напад з мачете у новорічну ніч у центрі Нью-Йорка: підозрюють підлітка

Тревор Бікфорд напав на поліцейських.

Напад з мачете у новорічну ніч у центрі Нью-Йорка: підозрюють підлітка
Ілюстративне фото
Фото: joyreactor.cc

У США поліція звинуватила 19-річного юнака у двох замахах на вбивство через напад на трьох поліцейських біля Таймс-сквер у новорічну ніч.

Про це пише BBC.

Як повідомили у поліції, Тревор Бікфорд, якого також звинувачують у двох спробах нападу, приїхав до Нью-Йорка потягом із штату Мен перед нападом.

Згідно з інформацією американських ЗМІ, його родина повідомила ФБР про побоювання щодо його радикалізації ісламістськими екстремістами.

Комісар поліції Кічант Сюель заявив, що напад був “неспровокованим”.

Троє офіцерів, один із яких отримав перелом черепа після удару мачете, виписали з лікарні у неділю.

Під час нападу хлопець намагався вдарити поліцейських своєю зброєю по голові, перш ніж один із поліцейських вистрілив зі зброї та влучив йому в плече, повідомили чиновники.

Бікфорд залишається в лікарні під вартою поліції через травми, отримані під час нападу.

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