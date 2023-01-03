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На Київщині поліція розслідує напад місцевого депутата на правоохоронців

Патрульні в комендантську годину зупинили автомобіль “Audi”, на місце прибув депутат.

На Київщині поліція розслідує напад місцевого депутата на правоохоронців
Фото: Національна поліція

Поліцейські розслідують у Київській області напад депутата на правоохоронців у селищі міського типу Рокитне.Про це повідомили в обласній поліції.

Подія сталася ще торік 24 грудня, близько 23:20 під час патрулювання поблизу АЗС. Працівники відділу реагування патрульної поліції в комендантську годину зупинили автомобіль “Audi”, водій якого перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. 

Під час документування водія на місце події під’їхав автомобіль “Mitsubishі” під керуванням 65-річного місцевого представника влади, який вийшов з автомобіля та почав безпідставно звинувачувати працівників поліції. 

Потім депутат спровокував конфліктну ситуацію, агресивно себе поводив щодо силовиків, законним вимогам яких чинив непокору, зірвав нагрудну бодікамеру та пошкодив її, водночас погрожуючи поліцейським фізичною розправою. При спробі затримання депутат чинив опір та втік з місця події. 

Слідчі, за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.345 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік увірвався до храму і напав з ножем на священника. Поліцейські поранили нападника в ногу і затримали.

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