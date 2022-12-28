До продажу ділки пропонували банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США.

У Чернівцях судитимуть групу фальшивомонетників. Про це повідомили у Національній поліції України.

Наприкінці травня правоохоронці припинили злочинну діяльність угруповання. Тоді поліцейські затримали одного з учасників злочинної групи під час збуту чергової партії грошей.

Фото: Нацполіція

У нього вилучили 5000 фальшивих доларів США та майже 68 000 гривень, отриманих від збуту валюти. За місцем мешкання обох фігурантів вилучили 10 000 доларів США з ознаками підробки та “чорнові” записи.

До продажу ділки пропонували банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Вартість таких грошей становила 40 відсотків від реальної суми.

Фото: Нацполіція

На підставі зібраних доказів двом учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням Чернівецької обласної прокуратури скеровано до суду.