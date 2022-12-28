У Чернівцях судитимуть групу фальшивомонетників. Про це повідомили у Національній поліції України.
Наприкінці травня правоохоронці припинили злочинну діяльність угруповання. Тоді поліцейські затримали одного з учасників злочинної групи під час збуту чергової партії грошей.
До продажу ділки пропонували банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Вартість таких грошей становила 40 відсотків від реальної суми.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням Чернівецької обласної прокуратури скеровано до суду.