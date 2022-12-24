Підозрюваний не має жодного відношення до військової служби.

У Діпропетровській області поліцейські затримали чоловіка з арсеналом боєприпасів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Вночі, під час дії комендантської години, поліцейські помітили на вулиці чоловіка в бронежилеті з великою сумкою. Під час огляду виявилося, що в сумці – 4 гранати, запали та 400 грамів тротилу.

Зловмисника затримали поліцейські відділу реагування патрульної поліції Павлоградського районного відділу поліції.

Підозрюваним виявився 34-річний місцевий житель, який не має жодного відношення до військової служби.

“За узгодженням з окружною прокуратурою за місцем мешкання чоловіка поліцейські провели обшук, під час якого вилучили пневматичну зброю, майже 250 патронів різного калібру, два пакети з речовиною, схожою на марихуану, сигнальну ракету та запал до неї, ножі. Все вилучене направили на експертне дослідження”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Розпочато кримінальне провадження за статтями 263 та 309 КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у листопаді у Рівному затримали причетних до вибуху гранати, поранення отримали 5 людей.