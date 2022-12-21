Кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ворожих ботоферм. Про це повідомили у Нацполіції.
Унаслідок викрито протиправну діяльність 31 фігуранта з різних областей України.
Правопорушники реєстрували бот-акаунти, з яких розповсюджувалися фейки і протиправний контент. Зокрема, дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.
Також фігуранти за допомогою SIM-карток мобільних операторів РФ реєструвалися в онлайн-банкінгу російських фінустанов, надалі здійснюючи грошові перекази на територію країни-окупанта.
Під час операції кіберполіцейські виявили “зараження” мобільних пристроїв громадян шкідливим програмним забезпеченням. Принцип його дії полягав у прихованому віддаленому отриманні перевірочних SMS-повідомлень у процесі реєстрації акаунтів на різних сервісах.
Загалом припинено діяльність 13 ботоферм, що налічували понад 1,5 мільйона фейкових акаунтів.
Заблоковано роботу 28 вебресурсів на території нашої країни, які використовували для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення бот-мереж.
Нагадаємо, Кіберполіція викрила одеського провайдера у наданні доступу абонентам до російського контенту.