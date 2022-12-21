У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
ГоловнаПраво

Кіберполіція викрила 13 ботоферм з 1,5 мільйона фейкових акаунтів

Дописи й коментарі містили прокремлівські наративи.

Кіберполіція викрила 13 ботоферм з 1,5 мільйона фейкових акаунтів
Фото: Нацполіція

Кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ворожих ботоферм. Про це повідомили у Нацполіції.

Унаслідок викрито протиправну діяльність 31 фігуранта з різних областей України. 

Правопорушники реєстрували бот-акаунти, з яких розповсюджувалися фейки і протиправний контент. Зокрема, дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.

Також фігуранти за допомогою SIM-карток мобільних операторів РФ реєструвалися в онлайн-банкінгу російських фінустанов, надалі здійснюючи грошові перекази на територію країни-окупанта.

Фото: Національна поліція
Крім цього, припинено діяльність ботоферми, яка функціонувала для розсилки неправдивих повідомлень про мінування об’єктів на території України.

Під час операції кіберполіцейські виявили “зараження” мобільних пристроїв громадян шкідливим програмним забезпеченням. Принцип його дії полягав у прихованому віддаленому отриманні перевірочних SMS-повідомлень у процесі реєстрації акаунтів на різних сервісах.

Загалом припинено діяльність 13 ботоферм, що налічували понад 1,5 мільйона фейкових акаунтів.

Заблоковано роботу 28 вебресурсів на території нашої країни, які використовували для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення бот-мереж.

Фото: Національна поліція
Проведено 24 обшуки в оселях фігурантів та за місцями розташування ботоферм. За результатами вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, зокрема, мобільних операторів рф, понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, більше 150 мобільних телефонів та близько 300 GSM-шлюзів. Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертних досліджень. Відкрито кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 436 (Пропаганда війни) та ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Кіберполіція викрила одеського провайдера у наданні доступу абонентам до російського контенту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також