Кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ворожих ботоферм. Про це повідомили у Нацполіції.

Унаслідок викрито протиправну діяльність 31 фігуранта з різних областей України.

Правопорушники реєстрували бот-акаунти, з яких розповсюджувалися фейки і протиправний контент. Зокрема, дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.

Також фігуранти за допомогою SIM-карток мобільних операторів РФ реєструвалися в онлайн-банкінгу російських фінустанов, надалі здійснюючи грошові перекази на територію країни-окупанта.

Фото: Національна поліція

Крім цього, припинено діяльність ботоферми, яка функціонувала для розсилки неправдивих повідомлень про мінування об’єктів на території України.

Під час операції кіберполіцейські виявили “зараження” мобільних пристроїв громадян шкідливим програмним забезпеченням. Принцип його дії полягав у прихованому віддаленому отриманні перевірочних SMS-повідомлень у процесі реєстрації акаунтів на різних сервісах.

Загалом припинено діяльність 13 ботоферм, що налічували понад 1,5 мільйона фейкових акаунтів.

Заблоковано роботу 28 вебресурсів на території нашої країни, які використовували для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення бот-мереж.

Фото: Національна поліція

Проведено 24 обшуки в оселях фігурантів та за місцями розташування ботоферм. За результатами вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, зокрема, мобільних операторів рф, понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, більше 150 мобільних телефонів та близько 300 GSM-шлюзів. Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертних досліджень.Відкрито кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 436 (Пропаганда війни) та ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Кіберполіція викрила одеського провайдера у наданні доступу абонентам до російського контенту.