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Ексочільник "Мотор Січі" Богуслаєв залишиться під вартою до 11 лютого

Судове засідання відбувалося в закритому режимі.

Ексочільник "Мотор Січі" Богуслаєв залишиться під вартою до 11 лютого
Фото: Радіо Свобода

14 грудня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" В’ячеславу Богуслаєву до 11 лютого, повідомляє "Радіо Свобода".

Судове засідання тривало у закритому режимі. Цього вимагала прокуратура, оскільки на засіданні мала звучати інформація, що містить державну таємницю. Наприклад, відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. 

Натомість оголошення рішення було відкритим.

Захист Богуслаєва повідомив, що після того, як отримає повне рішення суду, буде ухвалювати рішення, оскаржувати його чи ні.

За словами адвоката Руслана Волинця, з тих документів, які на сьогодні є в суді, "жодних, що підтверджують факт продажу товарів з тих країн, до яких продавала "Мотор Січ", і що саме той товар потрапив до Росії, в матеріалах справи немає".

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом.

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