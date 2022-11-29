Журналісти знайшли у родини підозрюваного в держзраді Богуслаєва нерухомість у Франції на 250 млн гривень

Олександр Богуслаєв є бенефіціаром цілої низки компаній, на яку записана нерухомість у Ніцці.

Син затриманого за підозрою в державній зраді експрезидента "Мотор Січ" Вʼячеслава Богуслаєва, Олександр Богуслаєв, є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Їхня ринкова вартість складає близько шести мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень), йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира і підвал у Ніцці на набережній вартістю 850 тисяч євро.

Друга компанія, SCI BELLE EPOQUE, володіє двома апартаментами на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – 1 мільйон 320 тисяч євро.

Третя – SCI DES ANGES – володіє ще двома квартирами у муніципалітеті Вільнев-Лубе сумарною вартістю 800 тисяч євро. На компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – 1 мільйон 620 тисяч євро.

Загальна вартість знайденої нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала 4 мільйони 590 тисяч євро (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде 5,9 мільйона євро.

Журналісти проєкту "Схеми" звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі. Їхні відповіді будуть оприлюднені після отримання. Також "Схеми" очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів стосовно арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують добиватися їхньої конфіскації на користь України.

Олександр Богуслаєв – колишній заступник голови наглядової ради "Мотор Січ".

Нагадаємо, що в жовтні контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента АТ "Мотор Січ" Вʼячеслава Богуслаєва та керівника одного із департаментів підприємства.

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання гуртових партій українських авіадвигунів до РФ.

У листопаді СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать президенту промислового гіганта Мотор Січ Богуслаєву.