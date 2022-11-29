“Поки що заявили про близько 1200 убитих і кілька тисяч поранених".

ЗМІ окупантів розповсюджують дезінформацію про польські втрати у війні, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Російські медіа з посиланням на польські медіа заявляють: “Поки що заявили про близько 1200 убитих і кілька тисяч поранених. Зрозуміло, йдеться про солдатів польської армії, які діяли під виглядом ПВК та добровольців”.

Ще одна дезінформація про те, що “в Херсоні ЗСУ продовжують застосовувати тактику “живого щита”, змушуючи цивільних залишатися у місті”.

“Натомість мирне населення піддають фільтрації. Людей репресують за будь-яку підозру у співпраці з РФ”, – брешуть окупанти.

Донецький колаборант Олександр Казаков заявив, що в Україні розташовані системи ППО, які не використовуються під час ракетних ударів, оскільки їх бережуть на випадок застосування росією бойових літаків.

“В Україні є установки ППО, яким наказано не брати участь у відбитті атак… вони стоять про всяк випадок. У них завдання – реагувати лише на бойові літаки Росії”, – заявив він.

Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюджують маніпуляцію про те, що відключення АЕС інсценувала сама Україна заради чергового фінансового траншу.