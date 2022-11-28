У Херсоні відновлюється централізоване водопостачання, - голова ОВА

У звільненому Херсоні поступово відновлюється водопостачання. Деякі об'єкти заживлені від мережі, частина працює від генераторів.
Про це повідомив голова Херонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зокрема, від генераторів працюють свердловини:
- Мікрорайон ХБК, вулиця Чорноморська та І. Куліка. Водопостачання працює з 09:00 до 16:00;
- Мікрорайон Житлоселище, вулиця Арктична. Водопостачання працює з 09:00 до 15:00;
- Мікрорайон Острів, приватний сектор. Водопостачання працює з 08.00 до 09.00 та з 17.00 до 18.00;
- Шуменський мікрорайон, приватний сектор і житлова забудова. Водопостачання працює з 17.00 до 19.00.
Також електропостачання подано на насосні станції:
- Головну каналізаційну станцію;
- Міські очисні споруди;
- Водопровідна насосну станцію №4 (нині подання напруги тимчасово припинено через ворожий обстріл);
- Каналізаційні насосні станції №4, №5, №12 та №13.
Нагадаємо, станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.