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У Херсоні відновлюється централізоване водопостачання, - голова ОВА

Свердловини у Херсоні поки що працюють від генераторів.

У Херсоні відновлюється централізоване водопостачання, - голова ОВА
Фото: t.me/mirnohradmva/4536

У звільненому Херсоні поступово відновлюється водопостачання. Деякі об'єкти заживлені від мережі, частина працює від генераторів.

Про це повідомив голова Херонської ОВА Ярослав Янушевич

Зокрема, від генераторів працюють свердловини: 

  • Мікрорайон ХБК, вулиця Чорноморська та І. Куліка. Водопостачання працює з 09:00 до 16:00; 
  • Мікрорайон Житлоселище, вулиця Арктична. Водопостачання працює з 09:00 до 15:00; 
  • Мікрорайон Острів, приватний сектор. Водопостачання працює з 08.00 до 09.00 та з 17.00 до 18.00;
  • Шуменський мікрорайон, приватний сектор і житлова забудова. Водопостачання працює з 17.00 до 19.00. 

Також електропостачання подано на насосні станції: 

  • Головну каналізаційну станцію;
  • Міські очисні споруди;
  • Водопровідна насосну станцію №4 (нині подання напруги тимчасово припинено через ворожий обстріл);
  • Каналізаційні насосні станції №4, №5, №12 та №13. 

Нагадаємо, станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.

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