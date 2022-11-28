На Херсонщині встановлять тимчасові мости, надані європейськими партнерами

Чергові два тимчасові мости, передані європейськими партнерами, встановлять у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Укравтодору.
“Перевага цих металевих мостів – легкість та швидкість збирання. Мости мають типову конструкцію: 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом”, - повідомили в Укравтодорі.
Ці мости Україні надала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.
Раніше Укравтодор отримав чотири таких мости, завдяки яким вдалося запустити рух на Київщині, Харківщині та Черкащині.
Нагадаємо, у с. Заградівка Херсонської області полагодили міст через річку Інгулець, який зʼєднує регіон із Дніпропетровщиною.