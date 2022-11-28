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На Херсонщині встановлять тимчасові мости, надані європейськими партнерами

Раніше у трьох областях України було встановлено чотири таких мости.

На Херсонщині встановлять тимчасові мости, надані європейськими партнерами
Фото: Пресслужба Укравтодора

Чергові два тимчасові мости, передані європейськими партнерами, встановлять у Херсонській області

Про це повідомила пресслужба Укравтодору

“Перевага цих металевих мостів – легкість та швидкість збирання. Мости мають типову конструкцію: 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом”, - повідомили в Укравтодорі.

Ці мости Україні надала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки. 

Раніше Укравтодор отримав чотири таких мости, завдяки яким вдалося запустити рух на Київщині, Харківщині та Черкащині. 

Нагадаємо, у с. Заградівка Херсонської області полагодили міст через річку Інгулець, який зʼєднує регіон із Дніпропетровщиною.

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