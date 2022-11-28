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У Нацгвардії показали кадри зачистки Білогорівки на Луганщині

Бійці знаходять знищену техніку та російських окупантів.

У Нацгвардії показали кадри зачистки Білогорівки на Луганщині
Фото: Скрін з відео

Західне територіальне управління Національної гвардії показало, як група розвідників 8-го полку проводить зачистку на Луганщині.

Відео роботи розвідників в Facebook оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

"Бійці знаходять знищену техніку та російських окупантів. Відбиті у ворога позиції знаходяться у селищі Білогорівка, що на Луганщині. Звідти росіяни обстрілювали з мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, від села Білогорівка зараз залишилася лише назва, адже жодного вцілілого будинку там вже немає.

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