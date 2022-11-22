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​На Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець, що сполучає регіон із Дніпропетровщиною

Цим шляхом люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу.

​На Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець, що сполучає регіон із Дніпропетровщиною
міст через річку Інгулець
Фото: t.me/khersonskaODA

У селі Заградівка Херсонської області полагодили міст через річку Інгулець, який зʼєднує регіон із Дніпропетровщиною.

Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Міст об’єднує Кочубеївську тергромаду з Дніпропетровщиною. Цим шляхом люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу.

Криворізькі спеціалісти вже завершили ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Херсонська ОВА подякувала Військовій адміністрації Кривого Рогу за допомогу.

Фото: t.me/khersonskaODA

Фото: t.me/khersonskaODA

Фото: t.me/khersonskaODA

Нагадаємо, 17 листопада в Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія.

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