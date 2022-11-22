У селі Заградівка Херсонської області полагодили міст через річку Інгулець, який зʼєднує регіон із Дніпропетровщиною.
Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Міст об’єднує Кочубеївську тергромаду з Дніпропетровщиною. Цим шляхом люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу.
Криворізькі спеціалісти вже завершили ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
Херсонська ОВА подякувала Військовій адміністрації Кривого Рогу за допомогу.
Нагадаємо, 17 листопада в Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія.