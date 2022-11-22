У тимчасово окупованому Токмаку пролунали шість вибухів

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області пролунали шість вибухів.
Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, інформація надійшла від жителів міста.
"Уточнюємо інформацію щодо ударів по позиціях ворога", - додав Федоров.
Нагадаємо, днями стало відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції.
Сьогодні Федоров повідомив, що до Криму втекло близько півтори тисячі сімей колаборантів з тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.