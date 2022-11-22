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У тимчасово окупованому Токмаку пролунали шість вибухів

Інформацію про удари по позиціях росіян уточнюють.

У тимчасово окупованому Токмаку пролунали шість вибухів
Токмак
Фото: Inform.zp.ua

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області пролунали шість вибухів.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, інформація надійшла від жителів міста.

"Уточнюємо інформацію щодо ударів по позиціях ворога", - додав Федоров.

Нагадаємо, днями стало відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції.

Сьогодні Федоров повідомив, що до Криму втекло близько півтори тисячі сімей колаборантів з тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

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