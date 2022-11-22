Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві судитимуть зловмисника, який за підробленими документами спробував зняти майже $650 тисяч

Шахрая підозрюють у 14 схожих злочинах.

У Києві судитимуть зловмисника, який за підробленими документами спробував зняти майже $650 тисяч
Фото: Пресслужба поліції Києва

Перед судом у Києві постане зловмисник, який за підробленими документами спробував зняти майже $650 тисяч.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Крім цього, слідчі встановили ще 14 фактів незаконного зняття готівки з іншого рахунку на суму понад мільйон гривень.

Піймали шахрая, коли він спробував зняти кошти в банку на вул. Лисківська. Керуючий фінустанови повідомив поліції, що клієнт пред’явив документ з ознаками підробки

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник підробив паспорт на ім’я громадянина, 1975 року народження, мав намір з його банківського рахунку зняти 647 тисяч доларів США. Крім цього, поліцейські з’ясували, що порушник причетний до скоєння 14 епізодів шахрайства", - розповіли правоохоронці.

Влітку підозрюваний теж використав завідомо підроблені документи й заволодів коштами 61-річного потерпілого. З його рахунку шахрай зняв 1 мільйон 304 тисячі гривень.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно в особливо великих розмірах). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили чоловіка та дружину, які намагалися за підробленими документами продати чужу квартиру в столиці.

За інформацією Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість шахрайств в Україні зросла майже на третину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також