У Києві судитимуть зловмисника, який за підробленими документами спробував зняти майже $650 тисяч

Перед судом у Києві постане зловмисник, який за підробленими документами спробував зняти майже $650 тисяч.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Крім цього, слідчі встановили ще 14 фактів незаконного зняття готівки з іншого рахунку на суму понад мільйон гривень.

Піймали шахрая, коли він спробував зняти кошти в банку на вул. Лисківська. Керуючий фінустанови повідомив поліції, що клієнт пред’явив документ з ознаками підробки.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник підробив паспорт на ім’я громадянина, 1975 року народження, мав намір з його банківського рахунку зняти 647 тисяч доларів США. Крім цього, поліцейські з’ясували, що порушник причетний до скоєння 14 епізодів шахрайства", - розповіли правоохоронці.

Влітку підозрюваний теж використав завідомо підроблені документи й заволодів коштами 61-річного потерпілого. З його рахунку шахрай зняв 1 мільйон 304 тисячі гривень.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно в особливо великих розмірах). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили чоловіка та дружину, які намагалися за підробленими документами продати чужу квартиру в столиці.

За інформацією Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість шахрайств в Україні зросла майже на третину.