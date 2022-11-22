ДБР затримало зрадника з херсонської колонії, який перед звільненням міста випустив ув’язнених

Затриманий працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень "Північної виправної колонії № 90", який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого "начальник" відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.

У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ.

Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у співпраці з росіянами підозрюють трьох працівників колонії та співробітника СІЗО на Херсонщині. Усі вони погодилися обійняти керівні псевдопосади на тимчасово окупованих територіях області.