Планові відключення електроенергії будуть продовжуватися, – Укренерго

Сьогодні графіки відключень пов'язані в основному з тим, що є дефіцит генеруючих потужностей.

Планові відключення електроенергії в Україні будуть продовжуватися. Наразі ситуація в мережі стабілізована, однак, графіки відключень пов'язані з дефіцитом генеруючих потужностей.

Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК "Укренерг"» Володимир Кудрицький.

"Ми не можемо зараз згенерувати стільки електроенергії, скільки необхідно споживачам", – зазначив він.

"Щоб розуміти масштаб атак. Практично вся теплова та гідрогенерація зазнали ушкоджень. Майже не залишилося не ушкоджених вузлових підстанцій «Укренерго». На деякі підстанції прилітало вже по 3-5 разів та навіть вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний. Після кожної атаки потрібен час, щоб «заживити» більшість споживачів. Відновити можливість доставлення через електромережу. Як правило, на це необхідно один-два, до трьох днів, щоб графіки аварійних відключень зменшилися та перейшли в плановий режим", – пояснив Кудрицький.

Він наголосив, що з суботи вже діють планові графіки відключень.

"Ситуація в мережі стабілізована. Та сьогодні графіки відключень пов'язані в основному з тим, що є дефіцит генеруючих потужностей. Простою мовою, дефіцит виробництва електроенергії. Ми не можемо зараз згенерувати стільки електроенергії, скільки необхідно споживачам. Особливо в умовах похолодання, коли зростає споживання. Тому графіки, що ми вводимо кожної доби, покликані зберігти в енергосистемі баланс між фізичним споживанням та фізичним виробництвом електроенергії. Цей баланс важливий для роботи усієї системи. Якщо він порушується, то існує ризик колапсу системи. Тому графіками ми робимо так, щоб у наших українців було світло, електропостачання", – пояснив він.

Кудрицький прогнозує, що планові відключення продовжаться за умови відсутності нових ракетних атак. У такому випадку відключення не будуть перевищувати планові чотири години. На випадок нових ударів він рекомендував громадянам забезпечити запаси води та тримати зарядженими повербанки.

"Якщо всі розподільчі компанії та обленерго також будуть виконувати графіки відключень… Саме так планові графіки залишаються у нас плановими", – зазначив він.

Кудрицький нагадав, що минулого тижня українська енергосистема зазнала вже шостої масованої ракетної атаки.

"Насправді це була найбільша атака з усіх, коли було майже сто ракет. Їх цілями були об’єкти нашої енергосистеми. Це в основному були підстанції та станції «Укренерго», що виробляють електроенергію для українських споживачів. Було пошкоджено 15 об'єктів «Укренерго». Ступінь пошкодження був різним. Але складне та технологічне обладнання на підстанціях потребує часу на його виробництво та заміну. У нас був достатній запас матеріалів та обладнання. Тому одразу після закінчення повітряної тривоги по всій країні, у минулий вівторок, ми почали займатися відновленням", – зазначив голова правління НЕК.

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що, ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Раніше в Укренерго також попередили про фейковий телеграм-канал щодо "відключень світла".