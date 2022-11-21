У компанії наголосили, що не відключають конкретні будинки, вулиці чи міста.

Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії в соцмережах.

Завтра від 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

У НЕК наголосили, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль російських ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

"Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують обленерго... "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що, ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

У Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилося майже 15 тисяч абонентів.