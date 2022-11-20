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За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з агропродукцією

Кораблі везуть 342 тис. тонн зерна.

За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з агропродукцією
Фото: Мінінфраструктури

За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

По “зерновому коридору” наразі рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції. 

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, під егідою президента Володимира Зеленського та за координації Керівника Офісу президента Андрія Єрмака починає роботу гуманітарна програма з попередження голоду "Grain from Ukraine", що буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

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