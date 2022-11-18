Уряд змінив механізм надання грантів для садівництва та тепличного господарства

Уряд вніс зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Гранти надаються на будівництво модульної теплиці площею не менше 0,4 гектара та не більше 2,4 гектара відповідно до типового проєкту. Має бути створено не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар площі теплиці.

Для її будівництва (встановлення), придбання засобів виробництва (садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію передбачається грант:

0,4 – 0,6 гектара – 2 млн гривень;

0,8 – 1,2 гектара – 3,5 млн гривень;

1,6 – 2,4 гектара – 7 млн гривень.

До заяви обов’язково додається сканована копія проекту будівництва теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проекту), підписана особою, яка його розробила.

Нагадаємо, наступного року у водоймах України буде максимальне збільшення живих природних ресурсів, тож риба значно подешевшає.