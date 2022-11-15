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Незабаром на звільнену Херсонщину повернуть усі послуги Пенсійного фонду

У приміщеннях ПФУ в області відновлюють базові елементи інфраструктури.

Незабаром на звільнену Херсонщину повернуть усі послуги Пенсійного фонду

Найближчими днями на звільнені території Херсонщини повернуть увесь спектр послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомив голова правління ПФУ Євгеній Капінус, який відвідав звільнений від окупантів район.

За словами керівника Фонду, зараз у звільнених приміщеннях Головного управління Фонду в Херсонській області, як і в усьому місті, відновлюють базові елементи інфраструктури: світла, зв’язку, теплопостачання і всього необхідного.

“Пенсійний фонд України не припиняв нарахування пенсій мешканцям Херсона. Пенсії зараховувались на рахунки в банках, а Укрпошта вже найближчим часом відновить виплати”, – зауважив Євгеній Капінус. 

Нагадаємо, наступного тижня у звільненому від окупантів Херсоні почнуть виплачувати пенсії. Виплати будуть проводитись у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти.

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