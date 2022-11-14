У місті Берислав на Херсонщині підняли український прапор над відділом поліції.
Про це повідомили в поліції Херсонської області.
Адмінбудівля Бериславського районного відділу поліції, які і інші споруди в місті, зазнала значних руйнувань від обстрілів російських загарбників.
Українські захисники звільнили Берислав 11 листопада. Наразі в місті правоохоронці проводять стабілізаційні заходи. Поліцейські реагують на заяви про кримінальні злочини та злочини окупантів, повідомлення про вибухонебезпечні предмети, а також проводять роботу з виявлення колаборантів.
Нагадаємо, над Херсоном 14 листопада офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі Президента Володимира Зеленського.
Українські морські піхотинці підняли прапор над селом Львове в Бериславському районі Херсонській області.