У місті Берислав на Херсонщині підняли український прапор над відділом поліції.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Адмінбудівля Бериславського районного відділу поліції, які і інші споруди в місті, зазнала значних руйнувань від обстрілів російських загарбників.

Українські захисники звільнили Берислав 11 листопада. Наразі в місті правоохоронці проводять стабілізаційні заходи. Поліцейські реагують на заяви про кримінальні злочини та злочини окупантів, повідомлення про вибухонебезпечні предмети, а також проводять роботу з виявлення колаборантів.

Фото: Поліція Херсонської області

Нагадаємо, над Херсоном 14 листопада офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі Президента Володимира Зеленського.

Українські морські піхотинці підняли прапор над селом Львове в Бериславському районі Херсонській області.